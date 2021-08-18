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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:28
ЯшаПотрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
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klyde
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:35
klyde написав:Яша
Потрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
спасибо уже разобрался.телефон сам подсказал
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:50
klyde написав:Яша
Потрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
а мне никогда не удавалось подобрать те палки. Приходилось симкарту переставлять
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Ромасик
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