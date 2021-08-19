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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:28

ЯшаПотрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
klyde
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Повідомлень: 145
З нами з: 15.12.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:35

  klyde написав:ЯшаПотрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
спасибо уже разобрался.телефон сам подсказал :D
Яша
 
Повідомлень: 1161
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Подякував: 118 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:50

  klyde написав:ЯшаПотрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба

а мне никогда не удавалось подобрать те палки. Приходилось симкарту переставлять
Ромасик
 
Повідомлень: 2623
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Подякував: 521 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:10

интересно - а как сделана проверка "кода"? ведь в смс приходит всегда один и тот же текст
keep
 
Повідомлень: 180
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Подякував: 192 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:08

  keep написав:интересно - а как сделана проверка "кода"? ведь в смс приходит всегда один и тот же текст

Текст то может и один, но вы ж не видите что там за палками зашифровано. А аппка их умеет читать
Flamingo
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Повідомлень: 6770
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:28

Re: Укргазбанк

Банк просто код указывает в специальной кодировке, поэтому и видны палки )
MASolomko
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Повідомлень: 3600
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Подякував: 429 раз.
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  #<1 ... 1050105110521053
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