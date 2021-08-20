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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:28
ЯшаПотрібно вставити всі палки, або надати додатку доступ до СМС, він сам підтягне все що треба
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:35
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:50
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:10
интересно - а как сделана проверка "кода"? ведь в смс приходит всегда один и тот же текст
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:08
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:28
Re: Укргазбанк
Банк просто код указывает в специальной кодировке, поэтому и видны палки )
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:50
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:38
Ставлю на те, що немає там кодування і просто кількість паличок різна. Основна задача у тому, щоб хтось через плече не зміг підглянути і ввести код швидше за Вас - палички цілком справляються з цією задачею. Враховуючи, що таке повідомлення має передаватися через мережу оператора зв'язку, нормально оброблятися різними моделями телефонів та ще й копіюватися у месенджери, з кодуваннями там сильно не пограєшся.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:46
текст СМС в одной из кодировок - скорее UTF8 (для современных тел.) или ASCII для старых. Мне не известна кодировка, в которой разным кодам соответствует тот же символ а именно символ pipe "|", это же не квадратики, которые отображаются когда шрифт не имеет нужных символов
вот! похоже на правду! но почему тогда копипаста СМС не работает - поэтому у меня и возник вопрос...
Может есть Айтишники кто разгадает тайну Газа
Востаннє редагувалось keep в П'ят 20 сер, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:39
Трохи не вгадали. Для латиниці використовується пакований 7-ми бітний GSM-7 (подібний до ASCII, але компактніший), тому латиниці вміщається 160 символів, а для інших варіантів абеток використовується UCS-2 aka UTF-16, тому розмір такої СМСки максимум 70 символів. Так працює і на старих, і на нових телефонах.
Я копіпастив повний текст СМСки у поле вводу - у мене все спрацювало і застосунок сам порахував палички. Пан kreuz вище пише, що у нього транзитом через Viber теж усе працює. Ви щось не так копіюєте.
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