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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1051105210531054 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 698 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 185 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 698 Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:06 klug написав: щось не так копіюєте щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу

Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка блн, обижаете старого програмерау меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогуНо! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка keep Повідомлень: 183 З нами з: 20.11.13 Подякував: 198 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:50 Вы меня заинтриговали, я аж решил проверить.

В общем, эти палки - это перемешанные латинские заглавные "i" и украинские заглавные "і". Сообщение, видимо, приходит в кодировке UCS-2, и отображается нормально, но дальше всё зависит от ПО просмотра СМС и промежуточных звеньев в передаче кода, а ещё от особенностей буфера обмена в конкретном смартфоне, и настроек локализации. Вполне возможно, что в какой-то комбинации всего этого украинские буквы теряются при транспортировке, и тогда код не срабатывает, а если все символы передаются по всей цепочке без потерь, то всё работает. M-Audio Повідомлень: 2342 З нами з: 23.03.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 345 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 00:43 keep написав: klug написав: щось не так копіюєте щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу

Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка блн, обижаете старого програмерау меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогуНо! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка

M-Audio має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше. має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше. klug Повідомлень: 6024 З нами з: 18.08.14 Подякував: 263 раз. Подякували: 790 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 00:49 M-Audio вот! спасибо за разгадку! - кириличная І на старом теле неотображается поэтому я подумал про пустой символ. keep Повідомлень: 183 З нами з: 20.11.13 Подякував: 198 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1051105210531054 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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