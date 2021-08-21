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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:06

  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:50

Вы меня заинтриговали, я аж решил проверить.
В общем, эти палки - это перемешанные латинские заглавные "i" и украинские заглавные "і". Сообщение, видимо, приходит в кодировке UCS-2, и отображается нормально, но дальше всё зависит от ПО просмотра СМС и промежуточных звеньев в передаче кода, а ещё от особенностей буфера обмена в конкретном смартфоне, и настроек локализации. Вполне возможно, что в какой-то комбинации всего этого украинские буквы теряются при транспортировке, и тогда код не срабатывает, а если все символы передаются по всей цепочке без потерь, то всё работает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:43

  keep написав:
  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)

M-Audio має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:49

M-Audio вот! спасибо за разгадку! - кириличная І на старом теле неотображается поэтому я подумал про пустой символ.
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:44

  klug написав:
  keep написав:
  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)

M-Audio має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.



не вводіть пановів в оману, там utc-64 :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:53

  greenozon написав:не вводіть пановів в оману, там utc-64

Агент кремля уже хильнув у пам'ять про розпад союзу?
klug
 
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  #<1 ... 1051105210531054
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