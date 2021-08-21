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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:06
klug написав:
щось не так копіюєте
блн, обижаете старого програмера
у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:50
Вы меня заинтриговали, я аж решил проверить.
В общем, эти палки - это перемешанные латинские заглавные "i" и украинские заглавные "і". Сообщение, видимо, приходит в кодировке UCS-2, и отображается нормально, но дальше всё зависит от ПО просмотра СМС и промежуточных звеньев в передаче кода, а ещё от особенностей буфера обмена в конкретном смартфоне, и настроек локализации. Вполне возможно, что в какой-то комбинации всего этого украинские буквы теряются при транспортировке, и тогда код не срабатывает, а если все символы передаются по всей цепочке без потерь, то всё работает.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 00:43
M-Audio
keep написав: klug написав:
щось не так копіюєте
блн, обижаете старого програмера
у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка
має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.
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klug
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Додано: Суб 21 сер, 2021 00:49
M-Audio вот! спасибо за разгадку! - кириличная І на старом теле неотображается поэтому я подумал про пустой символ.
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keep
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:44
klug написав:
M-Audio
keep написав: klug написав:
щось не так копіюєте
блн, обижаете старого програмера
у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка
має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.
не вводіть пановів в оману, там utc-64
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greenozon
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:53
greenozon написав:
не вводіть пановів в оману, там utc-64
Агент кремля уже хильнув у пам'ять про розпад союзу?
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klug
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:50
klug написав: greenozon написав:
не вводіть пановів в оману, там utc-64
Агент кремля уже хильнув у пам'ять про розпад союзу?
дзєцко має йти байку, дитячий час завершився! ))
UTC+33 ^)
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