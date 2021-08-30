RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:06

  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)
keep
 
Повідомлень: 183
З нами з: 20.11.13
Подякував: 198 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:50

Вы меня заинтриговали, я аж решил проверить.
В общем, эти палки - это перемешанные латинские заглавные "i" и украинские заглавные "і". Сообщение, видимо, приходит в кодировке UCS-2, и отображается нормально, но дальше всё зависит от ПО просмотра СМС и промежуточных звеньев в передаче кода, а ещё от особенностей буфера обмена в конкретном смартфоне, и настроек локализации. Вполне возможно, что в какой-то комбинации всего этого украинские буквы теряются при транспортировке, и тогда код не срабатывает, а если все символы передаются по всей цепочке без потерь, то всё работает.
M-Audio
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 23.03.11
Подякував: 430 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:43

  keep написав:
  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)

M-Audio має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.
klug
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:49

M-Audio вот! спасибо за разгадку! - кириличная І на старом теле неотображается поэтому я подумал про пустой символ.
keep
 
Повідомлень: 183
З нами з: 20.11.13
Подякував: 198 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:44

  klug написав:
  keep написав:
  klug написав:щось не так копіюєте

блн, обижаете старого програмера :mrgreen: у меня Signal на приеме смс - может он че-то шутит, но копирую всю смску и вставляю полностью и проверяю в этом маленьком импуте, разве попробую другую прогу
Но! проверка смс на старом кнопочнике показывает - что пайпы разделены (понятно каждый раз по-разному) типа пробелом, символ с кодом 00? или что-то типа - вот и разгадка :)

M-Audio має рацію, там дійсно суміш з кириличних та латинських I. UCS-2 двухбайтов з фіксованою шириною. Нулі - це старші розряди символу з початку таблиці, зокрема їх можна бачити і біля інших латинських літер. Що там Ваш Сигнал сигналізує сказати важко, таки спробуйте щось інше.



не вводіть пановів в оману, там utc-64 :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 11739
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:50

дзєцко має йти байку, дитячий час завершився! ))
UTC+33 ^)
greenozon
 
Повідомлень: 11739
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:00

Re: Укргазбанк

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сколько можно перевести средств со своей карты в другом банке на свою же карту Про запас без возбуждения финмониторинга? Если сумма 50к?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 802
З нами з: 09.02.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:05

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сколько можно перевести средств со своей карты в другом банке на свою же карту Про запас без возбуждения финмониторинга? Если сумма 50к?

Такая сумма вряд ли привлечёт внимание финмониторинга, переводила и поболее.
Oktawa
 
Повідомлень: 379
З нами з: 08.11.17
Подякував: 419 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:41

Re: Укргазбанк

А в Телеграме можно как-то выписку получить или нужно только через приложение?
А еще, как-то можно увидеть от кого пришли деньги?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 14.12.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1051105210531054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Kevin і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Енергетика (26)
31.08.2021 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.