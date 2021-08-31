- именно вот так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 07:21
Додано: Сер 01 вер, 2021 07:27
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18
Зависит от способа отправки. Если платеж по реквизитам на ИБАН – заказать в приложении отправку выписки на мыло, открыть полученный эксель-файл и глянуть в колонку "Опис операції". А если перевод по номеру карты, то никак, даже если на стороне отправителя будет указано назначение платежа.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:35
Re: Укргазбанк
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