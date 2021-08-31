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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1052105310541055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 07:21

  la9 написав:правильно будет транзитом через другой банк
- именно вот так
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 07:27

  Flamingo написав:
  la9 написав:правильно будет транзитом через другой банк
- именно вот так

блииин... А если между счетами - то провестись может не сегодня, с соответствующими последствиями? Там суммы, которые могут финмон возбудить. Подтверждающие есть, но все же лишнее внимание...
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18

  sergia написав:А еще, как-то можно увидеть от кого пришли деньги?

Зависит от способа отправки. Если платеж по реквизитам на ИБАН – заказать в приложении отправку выписки на мыло, открыть полученный эксель-файл и глянуть в колонку "Опис операції". А если перевод по номеру карты, то никак, даже если на стороне отправителя будет указано назначение платежа.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:35

Re: Укргазбанк

Flamingo написав:
  la9 написав:правильно будет транзитом через другой банк
- именно вот так
А если СЭП на реквизиты второго прозапаса?
alter
 
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