- именно вот так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 07:21
Додано: Сер 01 вер, 2021 07:27
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:18
Зависит от способа отправки. Если платеж по реквизитам на ИБАН – заказать в приложении отправку выписки на мыло, открыть полученный эксель-файл и глянуть в колонку "Опис операції". А если перевод по номеру карты, то никак, даже если на стороне отправителя будет указано назначение платежа.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:35
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 02 вер, 2021 22:32
Додано: П'ят 03 вер, 2021 01:01
Много конвертили? На какой сумме блок поймали?
Продавали или покупали валюту?
Фин.мон. хоть отзвонился?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 01:06
тут постоянно глючит обмен, я не смог произвести обмен и после этого я сделал много обмена по маленьким суммам на пустую виртуальную карту. Может из-за этого заблокировали.
в сумме ровно 10к$ из долларов в гривне.
А вчера купил ровно 10к$. 100грн и остальная сумма прошла
На других гривневых картах, так же, есть сумма.
Мне сказали что без кодового слова не обслуживают из Февраля, и кроме этого мой паспорт и серия не совпали с данными у них. Хотя, до этого звонил более 10 раз и мои паспортные данные совпадали.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:20
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:27
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