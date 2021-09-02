Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:34
Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:13
может быть регламентные работы были.
нужно, иногда поставить лимит большой. Может для оплаты в интернете. Попробовать 100грн поменять для начала, а потом больше
заметно, может быть если курс меняется, то нельзя ничего произвести. Может из-за этого связано. Если большой спрос.
там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций. Надо звонить на горячку и спросить чтобы увеличили лимиты более 5 или 10 раз в день.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:20
Re: Укргазбанк
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