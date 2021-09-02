RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:34

  Hemi написав:
  ricardo написав:
  proftpd66 написав:
тут постоянно глючит обмен,


Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"

Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит

Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:06

екоБанк сегодня чудил почти весь день. К вечеру успокоился.
flysoulfly
 
Повідомлень: 280
З нами з: 13.01.09
Подякував: 122 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:13

может быть регламентные работы были.
нужно, иногда поставить лимит большой. Может для оплаты в интернете. Попробовать 100грн поменять для начала, а потом больше

заметно, может быть если курс меняется, то нельзя ничего произвести. Может из-за этого связано. Если большой спрос.

  ricardo написав:
  Hemi написав:
  ricardo написав:
Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"

Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит

Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.



там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций. Надо звонить на горячку и спросить чтобы увеличили лимиты более 5 или 10 раз в день.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4212
З нами з: 22.12.16
Подякував: 336 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:20

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций.

Я не проводив операцій взагалі. Навіть якщо вони рахують спроби обміну як операції, то перші 5 спроб не пройшли.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1053105410551056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, malinin007, ricardo, sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.