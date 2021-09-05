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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:34

  Hemi написав:
  ricardo написав:
  proftpd66 написав:
тут постоянно глючит обмен,


Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"

Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит

Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:06

екоБанк сегодня чудил почти весь день. К вечеру успокоился.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:13

может быть регламентные работы были.
нужно, иногда поставить лимит большой. Может для оплаты в интернете. Попробовать 100грн поменять для начала, а потом больше

заметно, может быть если курс меняется, то нельзя ничего произвести. Может из-за этого связано. Если большой спрос.

  ricardo написав:
  Hemi написав:
  ricardo написав:
Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"

Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит

Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.



там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций. Надо звонить на горячку и спросить чтобы увеличили лимиты более 5 или 10 раз в день.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:20

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций.

Я не проводив операцій взагалі.

P.S. Все, глюк пройшов. Обмін вернувся.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:26

Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:58

  flysoulfly написав:Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)

По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:06

  Flamingo написав:
  flysoulfly написав:Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)

По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.


Подтверждаю, будет на 20 000. Проверял
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:48

  Flamingo написав:
  flysoulfly написав:Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.
  Sergion написав:
  Flamingo написав:
Подтверждаю, будет на 20 000. Проверял

спасибо! так и думал.
но работнички там :shock: ... отжигают всё время.
flysoulfly
 
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