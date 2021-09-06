Додано: Пон 06 вер, 2021 12:58

flysoulfly написав: Вопрос:

Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .

Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?

(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"

т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",

и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.) Вопрос:Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .Если сегодня утром списание 10000 грн. , Изачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ?проверяли ?(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)

По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.