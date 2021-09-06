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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:34
Hemi написав: ricardo написав:
proftpd66 написав:
тут постоянно глючит обмен,
Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"
Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит
Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
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ricardo
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:06
екоБанк сегодня чудил почти весь день. К вечеру успокоился.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:13
может быть регламентные работы были.
нужно, иногда поставить лимит большой. Может для оплаты в интернете. Попробовать 100грн поменять для начала, а потом больше
заметно, может быть если курс меняется, то нельзя ничего произвести. Может из-за этого связано. Если большой спрос.
ricardo написав: Hemi написав: ricardo написав:
Зараз не можу поміняти долари - "щось пішло не так"
Сколько операций? У меня такая фигня то ли на 5, то ли на 6 операции за день вылазит
Перша операція за сьогодні. Раз 8 вже пробував, постійно "Щось пішло не так".
Вже й перезавантажився через пароль, марна справа.
там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций. Надо звонить на горячку и спросить чтобы увеличили лимиты более 5 или 10 раз в день.
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proftpd66
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:20
proftpd66 написав:
там есть лимит на количество проведения операций. не помню какой он 5 или 10 операций.
Я не проводив операцій взагалі.
P.S. Все, глюк пройшов. Обмін вернувся.
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ricardo
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:26
Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:58
flysoulfly написав:
Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем
зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ
проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.
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Flamingo
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:06
Flamingo написав: flysoulfly написав:
Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем
зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ
проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.
Подтверждаю, будет на 20 000. Проверял
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Sergion
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:48
Flamingo написав: flysoulfly написав:
Вопрос:
Условно, с 1го сентября на ПроЗапасе 20000 грн .
Если сегодня утром списание 10000 грн. , И этим же днем
зачисление 10000 грн. - то будет ли повышенный % за сентябрь начислен на все 20000 ? ПРАКТИЧЕСКИ
проверяли ?
(в цо сказали, что "НЕТ! НЕ БУДЕТ!"
т.е. даже если "на минуту" остаток на карте уменьшился - то "фсё",
и из-за этого на цифру внутри-опердневного подобного"туда-сюда" процент за месяц будет пониженный.)
По вашему примеру повышенный процент будет начислен на всю сумму 20000. Проверял. В августе купил 1000$ оплатив с гривневого прозапаса. Было это около 15 часов. После чего в тот же день пополнил прозапас сэпом с другого банка. Деньги пришли через час с лишним (в16:15). За август получил %% по повышенной ставке на всю сумму.
Проценты тут начисляются на ОСТАТОК по счету на конец дня. В течение дня обороты могут быть главное чтобы приход провелся по счету тем же днем и итоговый остаток за день не уменьшился.
Sergion написав: Flamingo написав:
Подтверждаю, будет на 20 000. Проверял
спасибо! так и думал.
но работнички там
... отжигают всё время.
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 вер, 2021 01:00
а сэп с прозапаса что-то сейчас стоит?
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uaprofi
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Додано: Вів 07 вер, 2021 03:18
uaprofi написав:
а сэп с прозапаса что-то сейчас стоит?
Нервів, але не завжди.
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klug
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