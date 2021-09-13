Відтепер клієнти УКРГАЗБАНКУ можуть користуватися новою послугою заощадження коштів «ЕКО-Гаманець», що вже з'явилася у мобільному застосунку «ЕКОбанк Онлайн». Сервіс доступний при переході «Послуги – Депозити – ЕКО-Гаманець».
ЕКО-Гаманець – це скарбничка, до якої з обраних карток автоматично надходитимуть відрахування у розмірах, встановлених клієнтом або її можна самостійно поповнювати вільними коштами. На залишок нараховуються проценти – 5% річних. Накопичена сума доступна до виводу на будь-яку картку у додатку 24/7. Також ми потурбувалися про безпеку «ЕКО-гаманця», який максимально захищений від шахраїв.
Основні можливості та умови вашого ЕКО-Гаманця:
Вільне поповнення з карток УКРГАЗБАНКУ
Ставка 5% річних на залишок коштів на рахунку
Поступове накопичення
Вільне виведення коштів на картки УКРГАЗБАНКУ
Рахунок відкривається в гривні
Жодних комісій за поповнення чи виведення
1 клієнт – 1 ЕКО-Гаманець
Цілодобовий доступ до власних коштів (24/7)
Максимальний захист