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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 13:58

Депо со свободным доступом подвезли

ЕКО-Гаманець – новий сервіс у додатку «ЕКОбанк Онлайн»
Відтепер клієнти УКРГАЗБАНКУ можуть користуватися новою послугою заощадження коштів «ЕКО-Гаманець», що вже з'явилася у мобільному застосунку «ЕКОбанк Онлайн». Сервіс доступний при переході «Послуги – Депозити – ЕКО-Гаманець».

ЕКО-Гаманець – це скарбничка, до якої з обраних карток автоматично надходитимуть відрахування у розмірах, встановлених клієнтом або її можна самостійно поповнювати вільними коштами. На залишок нараховуються проценти – 5% річних. Накопичена сума доступна до виводу на будь-яку картку у додатку 24/7. Також ми потурбувалися про безпеку «ЕКО-гаманця», який максимально захищений від шахраїв.

Основні можливості та умови вашого ЕКО-Гаманця:

Вільне поповнення з карток УКРГАЗБАНКУ
Ставка 5% річних на залишок коштів на рахунку
Поступове накопичення
Вільне виведення коштів на картки УКРГАЗБАНКУ
Рахунок відкривається в гривні
Жодних комісій за поповнення чи виведення
1 клієнт – 1 ЕКО-Гаманець
Цілодобовий доступ до власних коштів (24/7)
Максимальний захист

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... nk_onlayin
Striker
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Повідомлень: 2303
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:27

  Striker написав:Ставка 5% річних на залишок коштів на рахунку

Смешно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 16:07

  mustbe написав:
  Striker написав:Ставка 5% річних на залишок коштів на рахунку

Смешно

Ше юзаєм 10% на Прозапасі.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:14

  mustbe написав:
  Striker написав:Ставка 5% річних на залишок коштів на рахунку

Смешно
та да,
троллят :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:23

хто зна хто зна..
може через рік два деполюди будуть челобітную за 0.5% давати банксерам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:12

Як з гривневого прозапасу вивести гроші ?
Якщо тільки СЕП, то яка макимальна сума без комісії ?
Kara
 
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