RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1055105610571058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:39

Укргаз

Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:15

Re: Укргазбанк

  ricardo написав:Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"

Така ж хрінь :( Інтернет є :) Мабуть, сервак УкрГаза недоступний, а програма все валить на клієнта :(
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:50

ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 31.03.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:21

  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6983
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:25

  Flamingo написав:
  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.

Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 31.03.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:28

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.

Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?

Никуда идти не надо. Я как-то тут открыл виртуалку после 18 часов и успел в тот же день пополнить ее по СЭП из другого банка. Все прошло одним банковским днем и открытие и пополнение. В банке с тех пор пока не был.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6983
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 1055105610571058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, liliya_logical, solomia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98086)
19.09.2021 11:45
Лаунж Кей (458)
19.09.2021 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.