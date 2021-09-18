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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 699
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:39

Укргаз

Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:15

Re: Укргазбанк

  ricardo написав:Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"

Така ж хрінь :( Інтернет є :) Мабуть, сервак УкрГаза недоступний, а програма все валить на клієнта :(
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:50

ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:21

  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:25

  Flamingo написав:
  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.

Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:28

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?

Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.

Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?

Никуда идти не надо. Я как-то тут открыл виртуалку после 18 часов и успел в тот же день пополнить ее по СЭП из другого банка. Все прошло одним банковским днем и открытие и пополнение. В банке с тех пор пока не был.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:02

Re: Укргазбанк

...
Востаннє редагувалось Oktawa в Нед 19 вер, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:03

Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:23

  novichok написав:Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?

1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу. Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:33

  Flamingo написав:
  novichok написав:Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?

1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу. Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам


не понял ...

почему не рекомендууется ее пополнять по п2п? что не так с п2п на газ?

почему не будет работать валютообмен? - если речь о том что входящий п2п проводится по счету не сразу, то это называется не "ничего не будет работать", а "осуществить валютообменную опеарцию нельзя в день пополнения" ....

или я что-то не так понимаю?
IMPRINTER
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