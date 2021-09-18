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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:39
Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"
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ricardo
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:15
ricardo написав:
Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"
Така ж хрінь
Інтернет є
Мабуть, сервак УкрГаза недоступний, а програма все валить на клієнта
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:50
ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
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novichok
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:21
novichok написав:
ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:25
Flamingo написав: novichok написав:
ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.
Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?
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novichok
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:28
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
ЭКО Кредитку можно заказать онлайн в приложении или без посещения отделения не обойтись?
Если уже клиент банка - можно без проблем заказать в приложении. Если не клиент - не скажу. Скорее всего без посещения отделения пока не обойтись.
Уточню,если клиент,то не надо после заказа идти в отделение,подписывать документы,можно сразу пользовать виртуалку. Как у Альфы например?
Никуда идти не надо. Я как-то тут открыл виртуалку после 18 часов и успел в тот же день пополнить ее по СЭП из другого банка. Все прошло одним банковским днем и открытие и пополнение. В банке с тех пор пока не был.
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:02
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Востаннє редагувалось Oktawa
в Нед 19 вер, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:03
Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
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novichok
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:23
novichok написав:
Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу. Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:33
Flamingo написав: novichok написав:
Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу. Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам
не понял ...
почему не рекомендууется ее пополнять по п2п? что не так с п2п на газ?
почему не будет работать валютообмен? - если речь о том что входящий п2п проводится по счету не сразу, то это называется не "ничего не будет работать", а "осуществить валютообменную опеарцию нельзя в день пополнения" ....
или я что-то не так понимаю?
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IMPRINTER
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