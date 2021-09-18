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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:42
Наверное это я что-то не понимаю и не знаю. Когда-то давно прочитал где-то что лучше р2р тут неиспользовать а юзать СЭП. Вот и юзаю. Извините если кого-то ввел в заблуждение
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Flamingo
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