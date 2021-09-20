IMPRINTER написав: Flamingo написав: novichok написав:
Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу.
Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам
не понял ...
почему не рекомендууется ее пополнять по п2п? что не так с п2п на газ?
да вроде, кроме неспешного зачисления - всё так;
почему не будет работать валютообмен? - если речь о том что входящий п2п проводится по счету не сразу, то это называется не "ничего не будет работать", а "осуществить валютообменную опеарцию нельзя в день пополнения" ....
см. выделенную фразу