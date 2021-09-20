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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:42
Наверное это я что-то не понимаю и не знаю. Когда-то давно прочитал где-то что лучше р2р тут неиспользовать а юзать СЭП. Вот и юзаю. Извините если кого-то ввел в заблуждение
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Flamingo
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Додано: Пон 20 вер, 2021 22:14
IMPRINTER написав: Flamingo написав: novichok написав:
Виртуалка по тарифам ПроЗапаса? Карта бесплатна,смс,страховки,ещё что то есть? Зашедшие по р2р гроши можно сразу тратить?
1.Да - обычный прозапас.
2. Ничего такого нет.
3. Изучите тарифы прозапаса. Насколько я помню пополнять ее по р2р не рекомендуется. Только СЭП. После захода Сэп тратить можно сразу.
Если будете юзать валютообмен - ничего не будет работать и не будет понятно почему. А надо просто поднять лимиты по картам
не понял ...
почему не рекомендууется ее пополнять по п2п? что не так с п2п на газ?
да вроде, кроме неспешного зачисления - всё так;
почему не будет работать валютообмен? - если речь о том что входящий п2п проводится по счету не сразу, то это называется не "ничего не будет работать", а "осуществить валютообменную опеарцию нельзя в день пополнения" ....
см. выделенную фразу
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Додано: Вів 21 вер, 2021 02:03
а если перекидывать с прозапаса на другой прозапас, будет комиссия?
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uaprofi
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:11
uaprofi написав:
а если перекидывать с прозапаса на другой прозапас, будет комиссия?
Надійніше робити це через СЕП, безкоштовно буде і мають провести день у день.
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