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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03
Re: Укргазбанк
С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:05
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17
Re: Укргазбанк
Через отделение?
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