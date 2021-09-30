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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03
С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
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Investor_K
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:05
Investor_K написав:
С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
Завтра, если СЭП.
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velvet
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17
Через отделение?
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Investor_K
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- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 606 раз.
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