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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1057105810591060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
103
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03

Re: Укргазбанк

С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:05

  Investor_K написав:С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?

Завтра, если СЭП.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17

Re: Укргазбанк

Через отделение?
Investor_K
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Повідомлень: 6866
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:33

Re: Укргазбанк

Очманілі якісь чи колектори цього божевільного банку, чи співробітники десь дізнались мій телефон і дзвонять не припиняючи - хочуть щоб я щось передала сторонній мені людині. Втомилась вже блокувати, пам'ять телефону звісно і не таке витримає - але в чому сенс так марно витрачати гроші, втрачати репутацію банку в моїх очах (хоч би дізнались хто я перед тим, як спамити), і псувати власну карму? Вибачте, питання риторичне. (тут коротка, але ємна цитата з міністру іноземних справ країни-аргесора). Наступного разу мабуть поцікавлюся що саме хочуть передати - може там приз мільйон доларів і мені його самій треба?
Зрада
 
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