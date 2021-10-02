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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03
Re: Укргазбанк
С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:05
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17
Re: Укргазбанк
Через отделение?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:33
Re: Укргазбанк
Очманілі якісь чи колектори цього божевільного банку, чи співробітники десь дізнались мій телефон і дзвонять не припиняючи - хочуть щоб я щось передала сторонній мені людині. Втомилась вже блокувати, пам'ять телефону звісно і не таке витримає - але в чому сенс так марно витрачати гроші, втрачати репутацію банку в моїх очах (хоч би дізнались хто я перед тим, як спамити), і псувати власну карму? Вибачте, питання риторичне. (тут коротка, але ємна цитата з міністру іноземних справ країни-аргесора). Наступного разу мабуть поцікавлюся що саме хочуть передати - може там приз мільйон доларів і мені його самій треба?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:40
Re: Укргазбанк
Ничто так не улучшает сон как СМС о начисленных процентах
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:07
Re: Укргазбанк
напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:14
Re: Укргазбанк
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%
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