Додано: Сер 13 жов, 2021 09:01

Додам мабуть ще пару слів. Я впевнений депозитчик, не маю жодних боргів, фанатично законослухняна людина. Тому не звикла ховатись коли мені дзвонять на мобільний, навіть якщо номер незнайомий або не визначається.

На своє нещастя я маю цього родича - не батька і не сина, я не зобов'язана жодним чином за нього відповідати. Десятиріччя не спілкуюсь і з радістю почую, що такого родича у мене більше немає. З неменшою радістю більше ніколи нічого про нього не почую. Звісно ні у мене немає його телефону, ні у нього немає мого номеру.

Тож я б хотіла щоб клієнти цього банку знали, що банк має таку особливість - навіть якщо ви особисто не робили цьому банку нічого поганого і можливо мали якісь плани щось вкласти в межах, гарантованих фондом, ніщо не завадить банку вкрасти ваші персональні дані, наярювати в будь-який час, грубити в розмові і вимагати від вас виконувати незрозумілі хотєлки співробітників банку.

Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.