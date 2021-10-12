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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03
Re: Укргазбанк
С гривневого прозапаса можно счета оплачивать?
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:05
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17
Re: Укргазбанк
Через отделение?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:33
Re: Укргазбанк
Очманілі якісь чи колектори цього божевільного банку, чи співробітники десь дізнались мій телефон і дзвонять не припиняючи - хочуть щоб я щось передала сторонній мені людині. Втомилась вже блокувати, пам'ять телефону звісно і не таке витримає - але в чому сенс так марно витрачати гроші, втрачати репутацію банку в моїх очах (хоч би дізнались хто я перед тим, як спамити), і псувати власну карму? Вибачте, питання риторичне. (тут коротка, але ємна цитата з міністру іноземних справ країни-аргесора). Наступного разу мабуть поцікавлюся що саме хочуть передати - може там приз мільйон доларів і мені його самій треба?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:40
Re: Укргазбанк
Ничто так не улучшает сон как СМС о начисленных процентах
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:07
Re: Укргазбанк
напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:14
Re: Укргазбанк
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%
Додано: Суб 09 жов, 2021 10:10
Вони називались співробітниками Укргазбанку. Я припустилась двох помилок - в першій розмові підтвердила своє ім'я та що мені відоме ім'я людини, щодо якої вони щось хочуть передати. Нюанс в тому, що я ту людину таки знаю, але більше двадцяти років з нею не спілкуюся і не збираюся.
Далі я нічого не слухаю, кажу що буду скаржитись на порушення закону про персональні дані і блокую їх номери.
Підключила запис розмов, буду писати тепер для історії і накопичення матеріалу для скарги.
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:01
Додам мабуть ще пару слів. Я впевнений депозитчик, не маю жодних боргів, фанатично законослухняна людина. Тому не звикла ховатись коли мені дзвонять на мобільний, навіть якщо номер незнайомий або не визначається.
На своє нещастя я маю цього родича - не батька і не сина, я не зобов'язана жодним чином за нього відповідати. Десятиріччя не спілкуюсь і з радістю почую, що такого родича у мене більше немає. З неменшою радістю більше ніколи нічого про нього не почую. Звісно ні у мене немає його телефону, ні у нього немає мого номеру.
Тож я б хотіла щоб клієнти цього банку знали, що банк має таку особливість - навіть якщо ви особисто не робили цьому банку нічого поганого і можливо мали якісь плани щось вкласти в межах, гарантованих фондом, ніщо не завадить банку вкрасти ваші персональні дані, наярювати в будь-який час, грубити в розмові і вимагати від вас виконувати незрозумілі хотєлки співробітників банку.
Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.
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