Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17
Зрада написав:
Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.
Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
або сюди
nbu@bank.gov.ua
НБУ тепер займається наглядом і за банками, і за колекторами.
klug
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