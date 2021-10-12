Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17
Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:35
Веб версія Екобанку функціонує в режимі бета-тестування
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