Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17
Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:35
Веб версія Екобанку функціонує в режимі бета-тестування
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:26
Дякую, я написала скаргу через форму.
Я вважаю, що оприлюднення фактів незаконної діяльності банку також не завадить - те, що банк вочевидь видав кредит асоціальній платонеспроможній людині, а потім використовує незаконні методи тиску на законослухняних людей, які не мають жодного стосунку до боржника, таки про щось каже. Я тепер свої гроші до них точно не принесу - якщо вони можуть вкрасти мій телефон і набридати мені навіженими дзвінками тільки тому, що у мене родич-наркоман, ніщо не завадить їм вкрасти і мої гроші.
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:33
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:21
Re: Укргазбанк
Пересмотр будет?
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