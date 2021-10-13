Зрада написав:Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.
Дякую, я написала скаргу через форму. Я вважаю, що оприлюднення фактів незаконної діяльності банку також не завадить - те, що банк вочевидь видав кредит асоціальній платонеспроможній людині, а потім використовує незаконні методи тиску на законослухняних людей, які не мають жодного стосунку до боржника, таки про щось каже. Я тепер свої гроші до них точно не принесу - якщо вони можуть вкрасти мій телефон і набридати мені навіженими дзвінками тільки тому, що у мене родич-наркоман, ніщо не завадить їм вкрасти і мої гроші.