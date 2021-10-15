Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17
Зрада написав:
Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.
Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
або сюди
nbu@bank.gov.ua
НБУ тепер займається наглядом і за банками, і за колекторами.
klug
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:26
Дякую, я написала скаргу через форму.
Я вважаю, що оприлюднення фактів незаконної діяльності банку також не завадить - те, що банк вочевидь видав кредит асоціальній платонеспроможній людині, а потім використовує незаконні методи тиску на законослухняних людей, які не мають жодного стосунку до боржника, таки про щось каже. Я тепер свої гроші до них точно не принесу - якщо вони можуть вкрасти мій телефон і набридати мені навіженими дзвінками тільки тому, що у мене родич-наркоман, ніщо не завадить їм вкрасти і мої гроші.
Зрада
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Додано: Чет 14 жов, 2021 08:33
alter написав: lincoln2 написав:напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%
А если по старому год пройдет будет 7%?
patrikk
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:21
Пересмотр будет?
Investor_K
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Додано: Чет 14 жов, 2021 10:09
patrikk написав: alter написав: lincoln2 написав:напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%
А если по старому год пройдет будет 7%?
Через год после открытия "Прозапаса" ставка изменится на актуальную на тот момент.
Искатель
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:53
Вы видели?
как по мне
типа
прикольная акция.
токо не понятно как серты приходят?
uaprofi
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:17
господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...
IMPRINTER
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:20
IMPRINTER написав:
господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...
А шо, вже буде ріст?
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:26
А есои нал купить?
Investor_K
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