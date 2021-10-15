RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1059106010611062>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
103
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:17

  Зрада написав:Я зверталась на гарячу лінію Укргазбанку з вимогою припинити незаконне втручання в моє життя і видалити мої дані, які вони отримали, зберігають і використовують незаконно. Ніт, не допомогло - продовжують дзвонити.

Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals або сюди nbu@bank.gov.ua НБУ тепер займається наглядом і за банками, і за колекторами.
klug
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 18.08.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:35

Веб версія Екобанку функціонує в режимі бета-тестування

  ricardo написав:Додаток глючить сьогодні у мене. Пише "Нема інтернет з'єднання"

СЕП не получается :oops:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:26

  klug написав:Ми тут Вам нічим не допоможемо. Вам потрібно звернутися сюди https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals або сюди nbu@bank.gov.ua НБУ тепер займається наглядом і за банками, і за колекторами.

Дякую, я написала скаргу через форму.
Я вважаю, що оприлюднення фактів незаконної діяльності банку також не завадить - те, що банк вочевидь видав кредит асоціальній платонеспроможній людині, а потім використовує незаконні методи тиску на законослухняних людей, які не мають жодного стосунку до боржника, таки про щось каже. Я тепер свої гроші до них точно не принесу - якщо вони можуть вкрасти мій телефон і набридати мені навіженими дзвінками тільки тому, що у мене родич-наркоман, ніщо не завадить їм вкрасти і мої гроші.
Зрада
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:33

  alter написав:
lincoln2 написав:напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%

А если по старому год пройдет будет 7%?
patrikk
 
Повідомлень: 212
З нами з: 25.06.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:21

Re: Укргазбанк

Пересмотр будет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:09

  patrikk написав:
  alter написав:
lincoln2 написав:напомните плиз , по старым Прозапасам годовым , пониженный процент 7 % ?
5
По старым в гривне 5% / 10%
По новым 4% / 7%

А если по старому год пройдет будет 7%?

Через год после открытия "Прозапаса" ставка изменится на актуальную на тот момент.
Искатель
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:53

Вы видели?

как по мне типа прикольная акция.

токо не понятно как серты приходят?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4991
З нами з: 21.04.11
Подякував: 716 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:17

господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38148
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6075 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:20

  IMPRINTER написав:господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...

А шо, вже буде ріст?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:26

Re: Укргазбанк

А есои нал купить?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1059106010611062>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Feedfetcher, newbie, ramaz, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99372)
16.10.2021 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.