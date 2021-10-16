смысл? Ексим по 44 даёт. на на нале также 44,,, 45
причём в газе если нужно будет снять - могут предлагать сильно "второй свежести"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:34
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:09
Є підозра, що не дуже приходять:
В Кредо взагалі 40, але ж не кожна банка у вихідний СЕП прийме чи надає інший канал поповнення.
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:40
мне в газе всегда давали новешими эмиссионными банкнотами из пидосской пачки с номерами вподряд.
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