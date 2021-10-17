RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1059106010611062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
103
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:34

  IMPRINTER написав:господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...


смысл? Ексим по 44 даёт. на на нале также 44,,, 45

причём в газе если нужно будет снять - могут предлагать сильно "второй свежести"
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4991
З нами з: 21.04.11
Подякував: 716 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:09

  uaprofi написав:как по мне типа прикольная акция.

токо не понятно как серты приходят?

Є підозра, що не дуже приходять:
за вийнятком карток Masterсard Debit та Masterсard Elite

  uaprofi написав:смысл? Ексим по 44 даёт.

В Кредо взагалі 40, але ж не кожна банка у вихідний СЕП прийме чи надає інший канал поповнення.
klug
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 18.08.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:40

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...


смысл? Ексим по 44 даёт. на на нале также 44,,, 45

причём в газе если нужно будет снять - могут предлагать сильно "второй свежести"


мне в газе всегда давали новешими эмиссионными банкнотами из пидосской пачки с номерами вподряд.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38150
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6075 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:28

Re: Укргазбанк

Газмяс запустил Веб-ИБ
Перемога, однозначно )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 27.12.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:36

  mustbe написав:Газмяс запустил Веб-ИБ
Перемога, однозначно )

Я чего-то не вижу Веб ИБ. Просто ссылка на Плеймаркет. Или у вас сарказм такой, что они эту ссылку прикрутили на главной странице
Hemi
 
Повідомлень: 131
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:40

На компе - работает.
Как там на мобиле - понятия не имею
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 27.12.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1059106010611062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.