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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:34
IMPRINTER написав:
господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...
смысл? Ексим по 44 даёт. на на нале также 44,,, 45
причём в газе если нужно будет снять - могут предлагать сильно "второй свежести"
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uaprofi
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:09
uaprofi написав:
как по мне типа прикольная акция.
токо не понятно как серты приходят?
Є підозра, що не дуже приходять:
за вийнятком карток Masterсard Debit та Masterсard Elite
uaprofi написав:
смысл? Ексим по 44 даёт.
В Кредо взагалі 40, але ж не кожна банка у вихідний СЕП прийме чи надає інший канал поповнення.
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klug
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:40
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
господа, шо делать? брать доллары по 48 в газе или ждать пнд? смотрю даже ТАс со своим социальным курсом по 50 проадет щас ...
смысл? Ексим по 44 даёт. на на нале также 44,,, 45
причём в газе если нужно будет снять - могут предлагать сильно "второй свежести"
мне в газе всегда давали новешими эмиссионными банкнотами из пидосской пачки с номерами вподряд.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:28
Газмяс запустил Веб-ИБ
Перемога, однозначно )
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mustbe
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:36
mustbe написав:
Газмяс запустил Веб-ИБ
Перемога, однозначно )
Я чего-то не вижу Веб ИБ. Просто ссылка на Плеймаркет. Или у вас сарказм такой, что они эту ссылку прикрутили на главной странице
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Hemi
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:40
На компе - работает.
Как там на мобиле - понятия не имею
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mustbe
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