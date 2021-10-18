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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:41
Кащей написав:
На компе-то работает, но кроме заказа карты никаких функций там не вижу.
З карти на карту можна кинути і поповнити мобільний.
СЕП не знайшов.
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