З карти на карту можна кинути і поповнити мобільний.
СЕП не знайшов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:41
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:30
Re: Укргазбанк
поплнить мобильный - наверно, тестовое, которое дают прогерам
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