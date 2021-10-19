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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:41
Кащей написав:
На компе-то работает, но кроме заказа карты никаких функций там не вижу.
З карти на карту можна кинути і поповнити мобільний.
СЕП не знайшов.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:30
поплнить мобильный - наверно, тестовое, которое дают прогерам
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cohan
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:21
А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
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Amethyst
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:27
Amethyst написав:
А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
у меня односимочный смарт прекрасно стал работать со всеми приложениями на своём инете и без вайфая
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sens
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:38
sens написав: Amethyst написав:
А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
у меня односимочный смарт прекрасно стал работать со всеми приложениями на своём инете и без вайфая
Не, ну в Киёве или Одессе то понятно. Но вот в Плехове под Черниговом шото не хочет. тут ёлки оч. высокие
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Amethyst
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:30
Amethyst написав:
А как зарегиться в апликухе?
В ВЕБ версії
Номер телефону
Приходить СМС
4 цифри активної карти
Пін карти
ВСе
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49
Квесторе_поверніться написав:
4 цифри активної карти
От эти 4 цифры оно у меня и не спрашивает
Типа у меня карт еще нет.
Вообщем еще денек подожду
Галимый ГазМяс
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Amethyst
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