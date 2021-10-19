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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
103
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:41

  Кащей написав:На компе-то работает, но кроме заказа карты никаких функций там не вижу.

З карти на карту можна кинути і поповнити мобільний.
СЕП не знайшов.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:30

Re: Укргазбанк

поплнить мобильный - наверно, тестовое, которое дают прогерам
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:21

А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:27

  Amethyst написав:А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
у меня односимочный смарт прекрасно стал работать со всеми приложениями на своём инете и без вайфая
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:38

  sens написав:
  Amethyst написав:А как зарегиться в апликухе?
Вот вчера утром наконец открыл щита тута. Но в моей старой реге они не видны.
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Но и в новой реге тож карты невидны.
Теперя саппорт грит, шо региться нуна ток с мобильного инета на финтелепоне, с вайфая низзя, с инета на 2й СИМке тож низзя.
У газмяса все точно хорошо с головой?
у меня односимочный смарт прекрасно стал работать со всеми приложениями на своём инете и без вайфая

Не, ну в Киёве или Одессе то понятно. Но вот в Плехове под Черниговом шото не хочет. тут ёлки оч. высокие :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:30

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:А как зарегиться в апликухе?

В ВЕБ версії
Номер телефону
Приходить СМС
4 цифри активної карти
Пін карти
ВСе
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:4 цифри активної карти

От эти 4 цифры оно у меня и не спрашивает :(
Типа у меня карт еще нет.
Вообщем еще денек подожду
Галимый ГазМяс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:А как зарегиться в апликухе?

В ВЕБ версії
Номер телефону
Приходить СМС
4 цифри активної карти
Пін карти
ВСе

Хм. А пароль ДЕ вводить, до номера карты или после?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:26

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:А как зарегиться в апликухе?

В ВЕБ версії
Номер телефону
Приходить СМС
4 цифри активної карти
Пін карти
ВСе

Хм. А пароль ДЕ вводить, до номера карты или после?

Вроді до номера карти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:В ВЕБ версії
Номер телефону
Приходить СМС
4 цифри активної карти
Пін карти
ВСе

Хм. А пароль ДЕ вводить, до номера карты или после?

Вроді до номера карти.

Я уже раз 5 типа сбрасывал регистрацию через 0800.
Не запрашивает у меня номер карты. Просто автоматом подставляется СМСка, потом просит придумать пароль, подтвердить использование отпечатка и... в апликухе отображается запрос на кредитку и всьоо, моих карт нет. Ни в отд-и на в чате ни на 0800... больше ничо придумать не могут.
Карты активны, одну даж подвязал в ИзиПей через 3д-сек.
Галимый банк :)
Amethyst
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