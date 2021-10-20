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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1061106210631064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
103
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:Вот вчера утром наконец открыл щита тута...
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Это ты открывал счета через удалённую процедуру?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:49

  MASolomko написав:
  Amethyst написав:Вот вчера утром наконец открыл щита тута...
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Это ты открывал счета через удалённую процедуру?

Нее, пошел в отд-е.
Хотя до этого, года 2 назад, я открыл экк в апликухе через БанкИД, там автоматом предложили кредитку, которую не одобрили. И больше я в экк не заходил
Amethyst
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  #<1 ... 1061106210631064
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