Это ты открывал счета через удалённую процедуру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:49
Нее, пошел в отд-е.
Хотя до этого, года 2 назад, я открыл экк в апликухе через БанкИД, там автоматом предложили кредитку, которую не одобрили. И больше я в экк не заходил
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