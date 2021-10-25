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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1061106210631064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:Вот вчера утром наконец открыл щита тута...
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Это ты открывал счета через удалённую процедуру?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:49

  MASolomko написав:
  Amethyst написав:Вот вчера утром наконец открыл щита тута...
Саппорт сказал, шо эта рега есть неправильная, она через БанкИД была и пристрелил её.
Это ты открывал счета через удалённую процедуру?

Нее, пошел в отд-е.
Хотя до этого, года 2 назад, я открыл экк в апликухе через БанкИД, там автоматом предложили кредитку, которую не одобрили. И больше я в экк не заходил
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:48

Активировал таки экк

Пришлось топать в отд-е.
Там выяснилось, шо у меня ДВА экка. Они убивают, а я вхожу под старым паролем. Этот фокус очень позабавил менагера :)
Один они постоянно убивали по моей просьбе, а во второй я постоянно захожу, думая, шо его убили 8) 8)
Оба привязаны на один тел. Бимба.
Никада, слышите, никада не делайте себе экк в ГазМясе через БанкИД. Это особый экк -- "экк потенциального клиента". И похоже, шо там неубиваемый потенциал :mrgreen:
Как тока его таки убили, так через 2 мин и открылся нормальный экк.
Саппорт -- отстой, они хотя и убивали экк, но вкурить, шо они убивают так и не смогли.
Хотя правила регистрации (шо тока не через БанкИД) мне регулярно озвучивали, и я регулярно регился, но только "экк потенциального клиента" подставляется первым :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40

Re: Укргазбанк

чудь якась твориться в цій банці. в мене зарплатна картка. щас в магазіні хлібчика купити не дало. пише- недостатньо коштів. опісля з розбігу, як ногою в чобіт ,піханув в банкомат привату, рішив для проби зняти тищу. не дало, не достатньо коштів... через 20хв смс шо гроші зняло.) до калцентру не додзвонитись, . завтра піду в відділення розбиратись. но грошей на картці більш держати не буду.
Banderlog
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