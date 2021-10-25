Это ты открывал счета через удалённую процедуру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:49
Нее, пошел в отд-е.
Хотя до этого, года 2 назад, я открыл экк в апликухе через БанкИД, там автоматом предложили кредитку, которую не одобрили. И больше я в экк не заходил
Додано: Чет 21 жов, 2021 16:48
Активировал таки экк
Пришлось топать в отд-е.
Там выяснилось, шо у меня ДВА экка. Они убивают, а я вхожу под старым паролем. Этот фокус очень позабавил менагера
Один они постоянно убивали по моей просьбе, а во второй я постоянно захожу, думая, шо его убили
Оба привязаны на один тел. Бимба.
Никада, слышите, никада не делайте себе экк в ГазМясе через БанкИД. Это особый экк -- "экк потенциального клиента". И похоже, шо там неубиваемый потенциал
Как тока его таки убили, так через 2 мин и открылся нормальный экк.
Саппорт -- отстой, они хотя и убивали экк, но вкурить, шо они убивают так и не смогли.
Хотя правила регистрации (шо тока не через БанкИД) мне регулярно озвучивали, и я регулярно регился, но только "экк потенциального клиента" подставляется первым
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40
Re: Укргазбанк
чудь якась твориться в цій банці. в мене зарплатна картка. щас в магазіні хлібчика купити не дало. пише- недостатньо коштів. опісля з розбігу, як ногою в чобіт ,піханув в банкомат привату, рішив для проби зняти тищу. не дало, не достатньо коштів... через 20хв смс шо гроші зняло.) до калцентру не додзвонитись, . завтра піду в відділення розбиратись. но грошей на картці більш держати не буду.
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