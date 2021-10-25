Додано: Чет 21 жов, 2021 16:48

Активировал таки эккПришлось топать в отд-е.Там выяснилось, шо у меня ДВА экка. Они убивают, а я вхожу под старым паролем. Этот фокус очень позабавил менагераОдин они постоянно убивали по моей просьбе, а во второй я постоянно захожу, думая, шо его убилиОба привязаны на один тел. Бимба.Никада, слышите, никада не делайте себе экк в ГазМясе через БанкИД. Это особый экк -- "экк потенциального клиента". И похоже, шо там неубиваемый потенциалКак тока его таки убили, так через 2 мин и открылся нормальный экк.Саппорт -- отстой, они хотя и убивали экк, но вкурить, шо они убивают так и не смогли.Хотя правила регистрации (шо тока не через БанкИД) мне регулярно озвучивали, и я регулярно регился, но только "экк потенциального клиента" подставляется первым