Это ты открывал счета через удалённую процедуру?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:36
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:49
Нее, пошел в отд-е.
Хотя до этого, года 2 назад, я открыл экк в апликухе через БанкИД, там автоматом предложили кредитку, которую не одобрили. И больше я в экк не заходил
Додано: Чет 21 жов, 2021 16:48
Активировал таки экк
Пришлось топать в отд-е.
Там выяснилось, шо у меня ДВА экка. Они убивают, а я вхожу под старым паролем. Этот фокус очень позабавил менагера
Один они постоянно убивали по моей просьбе, а во второй я постоянно захожу, думая, шо его убили
Оба привязаны на один тел. Бимба.
Никада, слышите, никада не делайте себе экк в ГазМясе через БанкИД. Это особый экк -- "экк потенциального клиента". И похоже, шо там неубиваемый потенциал
Как тока его таки убили, так через 2 мин и открылся нормальный экк.
Саппорт -- отстой, они хотя и убивали экк, но вкурить, шо они убивают так и не смогли.
Хотя правила регистрации (шо тока не через БанкИД) мне регулярно озвучивали, и я регулярно регился, но только "экк потенциального клиента" подставляется первым
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:40
Re: Укргазбанк
чудь якась твориться в цій банці. в мене зарплатна картка. щас в магазіні хлібчика купити не дало. пише- недостатньо коштів. опісля з розбігу, як ногою в чобіт ,піханув в банкомат привату, рішив для проби зняти тищу. не дало, не достатньо коштів... через 20хв смс шо гроші зняло.) до калцентру не додзвонитись, . завтра піду в відділення розбиратись. но грошей на картці більш держати не буду.
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:22
Ця банка це ганьба нашого Грандбанкіра.
Як при ньому так і зараз для імярека банк доволі некомфортний.
Ще в когось є солодкі 10% на Прозапасі...а коли скінчаться навіть не знаю що може заставити тут грошенята тримати.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:00
Re: Укргазбанк
Ещё треш с этого банка... Зашёл как-то счёт пополнить, а на моих глазах начинают трусить бокс ПЦУ для благотворительносьт, который стоит возле кассы и собирать монеты... Пытался через соцсети достучаться, что это ненормально, а они даже отказывались рассматривать запрос, так как я не подаю его официальнотна их адресс...
В итоге еле-еле добился принятия обращения через колл-центр (хотя это должно быть в их интересах, если клиентоориентированы), прислали вот такой ответ. Получается если хотят могут трусить непринадлежащие им благотворительные боксы и даже судя по официальному ответу это нормально воспринимается даже начальством...
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:28
Интересненько, этот, так называемый, "благотворительный бокс" - числится на балансе? Закреплен за каким-либо материально ответственным лицом?
Какого фига эта хрень в государственном банке вообще делает?
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:36
хехе
никогда не считал укргаз и приват государственными, а вот шарашкиными конторами -да
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:42
Re: Укргазбанк
Новые условия тарифных планов
По «PRO-Запас» ставки вроде без изменений. Может кто-то откроет на нормальном мониторе таблицу, чтобы рассмотреть существенное
А вот «Пенсионный/социальный» порезали таки: на остаток теперь 0% (было 5%), нецелевое пополнение 0,5% (было до конца карантина 0%).
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