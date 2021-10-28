Не нахожу в новых тарифах бесплатного СЕПА для грн. Поменяли или я не туда смотрю?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:53
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38
Хахаха, гениально. Они убрали бесплатный СЭП. Вместо него прикрутили Экогаманец. Теперь выход или через Гаманец а потом на ещё одну карту с бесплатным обналом( а есть ли у них такие?) ,или через конверт в валюту. Это эпик. Пока-пока газмяс
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:56
Re: Укргазбанк
То есть гривну с прозапаса без комиссии вообще не вывести будет?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:35
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 29 жов, 2021 05:25
Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.
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