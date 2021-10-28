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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:53

Re: Укргазбанк

  killer bees написав:А вот «Пенсионный/социальный» порезали таки: на остаток теперь 0% (было 5%), нецелевое пополнение 0,5% (было до конца карантина 0%).

Не нахожу в новых тарифах бесплатного СЕПА для грн. Поменяли или я не туда смотрю?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38

  Sergion написав:
  killer bees написав:А вот «Пенсионный/социальный» порезали таки: на остаток теперь 0% (было 5%), нецелевое пополнение 0,5% (было до конца карантина 0%).

Не нахожу в новых тарифах бесплатного СЕПА для грн. Поменяли или я не туда смотрю?

Хахаха, гениально. Они убрали бесплатный СЭП. Вместо него прикрутили Экогаманец. Теперь выход или через Гаманец а потом на ещё одну карту с бесплатным обналом( а есть ли у них такие?) ,или через конверт в валюту. Это эпик. Пока-пока газмяс
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:56

Re: Укргазбанк

То есть гривну с прозапаса без комиссии вообще не вывести будет?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:35

Re: Укргазбанк

  Sergion написав:бесплатного СЕПА для грн

СЭП на месте 8)
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 05:25

  killer bees написав:
  Sergion написав:бесплатного СЕПА для грн

СЭП на месте 8)
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.

Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:32

  Hemi написав:
  killer bees написав:
  Sergion написав:бесплатного СЕПА для грн

СЭП на месте 8)
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.

Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.

да, согласно таблицы СЕП только за счет кредитных средств бесплатный, а про СЕП за счет своих ничего нет (есть только на карту, где 0,5%).
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:25

  Sergion написав:
  Hemi написав:
  killer bees написав:Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.

да, согласно таблицы СЕП только за счет кредитных средств бесплатный, а про СЕП за счет своих ничего нет (есть только на карту, где 0,5%).

Не-не-не то вы косо смотрите. Там иерархия вот какая:

2.2.1.2 и буквенные подпункты относятся к кредитным
а
2.2.2
2.2.3
2.2.4
имеют уже другу иерархию и относятся просто к безнальным переводам с карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:32

  Flamingo написав:Не-не-не то вы косо смотрите. Там иерархия вот какая:

2.2.1.2 и буквенные подпункты относятся к кредитным
а
2.2.2
2.2.3
2.2.4
имеют уже другу иерархию и относятся просто к безнальным переводам с карты

Я это увидел, после первого поста за сэп killer bees. Мы говорим за то, что цветовые выделения на тарифной таблице делал какой-то рукожоп. И если особо не присматриваться к тем цифрам ...2,3,4 можно подумать что оно относится к сэп за кредитные. Особенно, если смотришь на экране телефона.
Hemi
 
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