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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:53
killer bees написав:
А вот «Пенсионный/социальный» порезали таки: на остаток теперь 0% (было 5%), нецелевое пополнение 0,5% (было до конца карантина 0%).
Не нахожу в новых тарифах бесплатного СЕПА для грн. Поменяли или я не туда смотрю?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38
Sergion написав: killer bees написав:
А вот «Пенсионный/социальный» порезали таки: на остаток теперь 0% (было 5%), нецелевое пополнение 0,5% (было до конца карантина 0%).
Не нахожу в новых тарифах бесплатного СЕПА для грн. Поменяли или я не туда смотрю?
Хахаха, гениально. Они убрали бесплатный СЭП. Вместо него прикрутили Экогаманец. Теперь выход или через Гаманец а потом на ещё одну карту с бесплатным обналом( а есть ли у них такие?) ,или через конверт в валюту. Это эпик. Пока-пока газмяс
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:56
То есть гривну с прозапаса без комиссии вообще не вывести будет?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:35
Sergion написав:
бесплатного СЕПА для грн
СЭП на месте
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.
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killer bees
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 05:25
killer bees написав: Sergion написав:
бесплатного СЕПА для грн
СЭП на месте
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.
Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:32
Hemi написав: killer bees написав: Sergion написав:
бесплатного СЕПА для грн
СЭП на месте
Пункт 2.2.4:
Перекази в національній валюті за довільними реквізитами через мобільний додаток/інтернет-банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" на рахунки: в інших банках – не тарифікується.
Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.
да, согласно таблицы СЕП только за счет кредитных средств бесплатный, а про СЕП за счет своих ничего нет (есть только на карту, где 0,5%).
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Sergion
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:25
Sergion написав: Hemi написав: killer bees написав:
Согласен, но я бы составителю таблицы руки то поотрывал. Смотрел на телефоне, и этот пункт пролистал. Было выделено "2.2.1.2. за рахунок кредитних коштів на інші платіжні картки, без ПДВ 7" и цитируемый вами пункт визуально относится к 2.2.1.2.
да, согласно таблицы СЕП только за счет кредитных средств бесплатный, а про СЕП за счет своих ничего нет (есть только на карту, где 0,5%).
Не-не-не то вы косо смотрите. Там иерархия вот какая:
2.2.1
.2 и буквенные подпункты относятся к кредитным
а
2.2.2
2.2.3
2.2.4
имеют уже другу иерархию и относятся просто к безнальным переводам с карты
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:32
Flamingo написав:
Не-не-не то вы косо смотрите. Там иерархия вот какая:
2.2.1
.2 и буквенные подпункты относятся к кредитным
а
2.2.2
2.2.3
2.2.4
имеют уже другу иерархию и относятся просто к безнальным переводам с карты
Я это увидел, после первого поста за сэп killer bees. Мы говорим за то, что цветовые выделения на тарифной таблице делал какой-то рукожоп. И если особо не присматриваться к тем цифрам ...2,3,4 можно подумать что оно относится к сэп за кредитные. Особенно, если смотришь на экране телефона.
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Hemi
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