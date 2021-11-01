Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:56
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