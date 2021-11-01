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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52
klug написав:
Ставки діють рік з дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
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Striker
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:56
Striker написав:
За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Так, у мене так було у червні.
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klug
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:16
Striker написав: klug написав:
Ставки діють рік з дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Действуют год.
В кол-центре умеют смотреть точную дату окончания ставки 10% )
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