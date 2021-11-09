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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52
klug написав:
Ставки діють рік з дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
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Striker
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:56
Striker написав:
За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Так, у мене так було у червні.
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klug
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:16
Striker написав: klug написав:
Ставки діють рік з дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Действуют год.
В кол-центре умеют смотреть точную дату окончания ставки 10% )
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Sergion
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:53
klug написав: Striker написав:
За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Так, у мене так було у червні.
А в мене в жовтні, нажаль...
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patrikk
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:00
https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!
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novichok
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:12
novichok написав:
https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!
На покупку в обмене пишет 26,18.Что за курс 26,08 самому интересно.Предполагаю что это курс НБУ
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:03
посетитель написав:
Предполагаю что это курс НБУ
Сходиться з урахуванням округлень https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/2021-11-09/
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klug
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