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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1063106410651066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52

  klug написав:Ставки діють рік з дати оформлення.

Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:56

  Striker написав: За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?

Так, у мене так було у червні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:16

  Striker написав:
  klug написав:Ставки діють рік з дати оформлення.

Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?

Действуют год.
В кол-центре умеют смотреть точную дату окончания ставки 10% )
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:53

  klug написав:
  Striker написав: За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?

Так, у мене так було у червні.

А в мене в жовтні, нажаль...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:00

https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:12

  novichok написав:https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!


На покупку в обмене пишет 26,18.Что за курс 26,08 самому интересно.Предполагаю что это курс НБУ
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:03

  посетитель написав:Предполагаю что это курс НБУ

Сходиться з урахуванням округлень https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/2021-11-09/
klug
 
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  #<1 ... 1063106410651066
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