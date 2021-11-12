Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52
klug написав:
Ставки діють рік з
дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Striker
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:56
Striker написав:
За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Так, у мене так було у червні.
klug
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:16
Striker написав: klug написав:
Ставки діють рік з
дати
оформлення.
Я це знаю, але хочу уточнити. Тобто, в мене десь з 19-го грудня вже будуть нараховуватись 7%, не з іншої дати? За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Действуют год.
В кол-центре умеют смотреть точную дату окончания ставки 10% )
Sergion
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:53
klug написав: Striker написав:
За місяць вийде так, що до 18-го числа нарахують 10%, а з 19-го 7%?
Так, у мене так було у червні.
А в мене в жовтні, нажаль...
patrikk
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:00
https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!
novichok
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:12
novichok написав:
https://files.fm/thumb_show.php?i=n7b5g8phw
Внизу картинки курс покупки или продажи валют? Я могу купить доллар за 26.08?!
На покупку в обмене пишет 26,18.Что за курс 26,08 самому интересно.Предполагаю что это курс НБУ
посетитель
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:03
посетитель написав:
Предполагаю что это курс НБУ
Сходиться з урахуванням округлень
https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/2021-11-09/
klug
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Додано: Суб 13 лис, 2021 02:14
sens написав: Investor_K написав:
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
Это называется СЕП,куда захотите и только с приложения
А у відділенні це можливо?
sergey_sryvkin
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Додано: Суб 13 лис, 2021 02:28
sergey_sryvkin написав: sens написав: Investor_K написав:
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
Это называется СЕП,куда захотите и только с приложения
А у відділенні це можливо?
Я знаю точно, невозможное возможно (с)
2.3. Переказ коштів в національній валюті у відділеннях АБ "УКРГАЗБАНК, без ПДВ:
в) на будь-який рахунок відкритий в іншому банку України в національній валюті
1% від суми
мин 25 грн, макс 2000 грн.
alter
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Додано: Суб 13 лис, 2021 02:39
alter написав: sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
А у відділенні це можливо?
Я знаю точно, невозможное возможно (с)
2.3. Переказ коштів в національній валюті у відділеннях АБ "УКРГАЗБАНК, без ПДВ:
в) на будь-який рахунок відкритий в іншому банку України в національній валюті
1% від суми
мин 25 грн, макс 2000 грн.
Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?
sergey_sryvkin
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