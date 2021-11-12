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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 03:10

  sergey_sryvkin написав:Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?


Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29

  alter написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?


Ну да, поэтому используйте приложение для платежек

Це просто жах...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 1064106510661067
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