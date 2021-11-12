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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 03:10
sergey_sryvkin написав:
Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?
Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29
alter написав: sergey_sryvkin написав:
Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?
Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
Це просто жах...
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